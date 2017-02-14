推動捷運黃線 高市府結合立委出擊

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高雄市籍立委劉世芳等4人今天以平衡區域發展，完善捷運路網，提出爭取捷運黃線，市府捷運局說，黃線已在規劃之列，會加速報交通部，爭取核定。

高雄市目前只有捷運紅、橘線，加上已通車的輕軌路網，長度不到50公里，路網不夠綿密是運量不足的一個原因。

劉世芳偕立委李昆澤、許智傑及賴瑞隆一起宣示要爭取捷運黃線，從高雄市的亞洲新灣區循民族路、建工路到澄清路到長庚醫院，另外也要從五甲二路經高市議會在本館路銜接到長庚醫院。

劉世芳說，未來他們將在立法院通力合作，爭取建設經費約1400億元計畫獲得政院支持。

劉世芳指出，高雄市自1991年行政院核定紅橘兩條捷運迄今，捷運路網仍是42.7公里；反觀雙北29年來，路網長度136.6公里，還有6條興建中，路網長度將達203公里。

李昆澤指出高雄地下多為石化管線，促政府力推軌道建設時，應予高雄扮演領頭羊的角色，扭轉南北不均的關鍵。他說，黃線行經路網出入人口每天逾百萬，如果有捷運路網必然能提供綠能、減碳及便利的運輸。

許智傑和賴瑞隆也促中央基於南北建設平衡發展的需求，支持高捷建設路網。

捷運局表示，在高雄市捷運整體路網內有包括黃線，捷運局允推動更高密度、便利及可及性的捷運路網，並加速報交通部爭取核定。1060214

(中央社)