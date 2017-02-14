推動捷運黃線 高市府結合立委出擊
高雄市籍立委劉世芳等4人今天以平衡區域發展，完善捷運路網，提出爭取捷運黃線，市府捷運局說，黃線已在規劃之列，會加速報交通部，爭取核定。
高雄市目前只有捷運紅、橘線，加上已通車的輕軌路網，長度不到50公里，路網不夠綿密是運量不足的一個原因。
劉世芳偕立委李昆澤、許智傑及賴瑞隆一起宣示要爭取捷運黃線，從高雄市的亞洲新灣區循民族路、建工路到澄清路到長庚醫院，另外也要從五甲二路經高市議會在本館路銜接到長庚醫院。
劉世芳說，未來他們將在立法院通力合作，爭取建設經費約1400億元計畫獲得政院支持。
劉世芳指出，高雄市自1991年行政院核定紅橘兩條捷運迄今，捷運路網仍是42.7公里；反觀雙北29年來，路網長度136.6公里，還有6條興建中，路網長度將達203公里。
李昆澤指出高雄地下多為石化管線，促政府力推軌道建設時，應予高雄扮演領頭羊的角色，扭轉南北不均的關鍵。他說，黃線行經路網出入人口每天逾百萬，如果有捷運路網必然能提供綠能、減碳及便利的運輸。
許智傑和賴瑞隆也促中央基於南北建設平衡發展的需求，支持高捷建設路網。
捷運局表示，在高雄市捷運整體路網內有包括黃線，捷運局允推動更高密度、便利及可及性的捷運路網，並加速報交通部爭取核定。1060214
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。