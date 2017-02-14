美突襲移民逮逾680人 移民社區風聲鶴唳

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美國官員今天表示，上週在全美各地一連串移民突襲行動中逮捕680多人，等待驅逐出境，這些人多是罪犯，且這僅是「例行」行動。

路透社報導，這項執法行動引發移民人權團體關注。他們稱這些行動並不同於往常，且比前總統歐巴馬團隊執行的行動還要全面性。

法新社報導，在洛杉磯、芝加哥、亞特蘭大、聖安東尼奧與紐約等地進行的突襲行動，讓移民社區人心惶惶，憂心總統川普下的美國新政權將展開嚴厲鎮壓。

美國移民暨海關執法局（ICE）表示，這次的突襲只是針對非法與犯罪移民的「例行」行動。

川普表示，他在履行選戰承諾，將數百萬大多來自中美洲的移民送回老家。

根據川普昨天的推文，他說：「針對非法罪犯的鎮壓行動僅是為了兌現選戰承諾，」「把幫派份子、毒販與其他等等這些人趕出去。」（譯者：中央社許湘欣）1060214

(中央社)