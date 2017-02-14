國道車禍殷鑑 雲林：燈會接駁車零缺點
國道遊覽車重大車禍，雲林縣政府今天表示，台灣燈會接駁車設備及管理零缺點，以維護遊客搭乘安全。
國道5號發生遊覽車重大車禍，台灣燈會正在雲林舉行，大批接駁車穿梭道路，對於車輛及駕駛安全，縣府今天說分明。
縣府指出，燈會接駁車服務承攬業者「全達遊覽車股份有限公司」，是交通部公路總局遊覽車評鑑，在103至105年度評鑑結果都是優等，燈會使用車輛都是10年內出廠車輛。
雲林縣府並在今天發文給全達公司，加強車輛管理、駕駛員駕駛習慣及安全觀念宣導等，避免超時、超載情況，並在每天車輛整備時，落實駕駛員出勤前基本報到檢查作業與車輛維護。
縣府並要求業者，在發車前確實向乘客說明遊覽車安全設備、緊急事故逃生機制等相關事項，以確保接駁行車安全；縣府也會對公司人員及車輛不定期稽查，以維護遊客搭乘安全。1060214
(中央社)
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