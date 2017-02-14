淡江攜業界推機師學程 在大學圓飛行夢

淡江大學與安捷飛航訓練中心14日共同簽署產學合作備忘錄，將由淡江大學開設就業學分學程，安捷飛航訓練中心提供業師、獎學金、實習機會等。中央社記者許秩維攝 106年2月14日

在台灣想一圓機師夢，常得等大學畢業後，淡江大學和安捷飛航訓練中心合開就業學分學程，在大學就培訓飛行員，預估學員進飛行市場的時間可提早2年。

淡江大學與安捷飛航訓練中心今天共同簽署產學合作備忘錄，將由淡江大學開設就業學分學程，安捷飛航訓練中心提供業師、獎學金、實習機會等，讓從小夢想飛行的學生不用再離鄉背井出國，在台灣就能圓夢成為專業飛行員。

安捷飛航訓練中心董事長高健祐表示，台灣沒有飛行相關科系，有志成為機師者，得等畢業後、服完兵役，再參加飛行訓練，從考到商用飛行駕駛執照、到航空公司培訓完畢，進入飛行市場的時間較晚。

高健祐指出，大陸最年輕在27、28歲就可當上機師，台灣則普遍要30歲以上，如果以機師的工作生涯來看，這個兩三年差距，總收入可能會差好幾百萬，因此希望透過和淡江合作，讓航空教育向下扎根，也讓學生在求學階段能及早圓飛行夢。

安捷飛航訓練中心處長洪曉榮表示，透過就業學分學程，預估可讓學員進入航空市場的時間提早2年，學員畢業後可在安捷擔任飛行教官，期滿後就可到航空公司就業，初期希望學員大學畢業時能考取私人飛行駕駛執照，未來目標是畢業時能考取商用飛行駕駛執照。

淡江大學與安捷飛航訓練中心的產學合作將採「7+1」模式，大學前7學期在淡江大學上飛航相關課程，最後1學期到安捷飛航訓練中心進行飛行訓練，接觸飛行實務，在擬真如機艙的環境中，熟悉、練習各種飛行情況。

淡江航空太空工程系主任湯敬民表示，雙方透過產學合作開設就業學分學程，經嚴格挑選、訓練合格的學生，提供飛行教官訓練保證就業方案，畢業後可獲得在安捷就業的機會，希望每年培養10到20名優秀飛行員，讓台灣飛航實力更紮實。1060214

(中央社)