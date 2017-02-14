遊覽車事故33死 交通部撤銷友力通營業執照

蝶戀花遊覽車疲勞駕駛？司機：反映過累但未得回應（圖／本報記者翻攝）

國道5號發生重大車禍，現已造成33人死亡，交通部長賀陳旦今天在記者會上宣布，有鑑於這次情節重大，將撤銷該友力通遊覽車的營業執照，也坦承交通部在遊覽車、旅遊業的相關業別監督不夠嚴厲，將會記取這次血汗淚的教訓，會與業界一起向社會證明是能夠受信賴的。

賀陳旦說，過去每2年會針對遊覽車做一次評鑑，公布給社會做參考，這幾年來，評選較好的多數已受到外界肯定，可見有逐漸做出效果，但也承認派令方面做得不夠，未來表現不好的業者應該被披露，且受到嚴厲監督。

賀陳旦指出，被評為丙、丁等的業者，將限期改善，做不到就停業或撤銷執照。丁等的業者將是第一波目標，其次處理丙等業者。

另外，國旅市場充斥低價團，旅遊品質、安全未獲得充分保障，賀陳旦表示，交通部會全面盤查國內旅遊產品，低價團將首先被盯上。

(中時)