妻不離不棄植物人夫 手做巧克力共度情人節

巧克力雲莊經理胡凱閎（左起）指導小英手做巧克力，要送車禍成為植物人的丈夫阿光。（陳慶居攝）

小英（左起）對阿光不離不棄，由巧克力雲莊經理胡凱閎和創世院長陳綠蓉陪同，送上巧克力當情人節禮物，這也是她首次過情人節。（陳慶居攝）

小英在巧克力上寫上祝福丈夫情人節快樂字樣。（陳慶居攝）

14日是情人節，也是情侶或夫妻表達愛意的日子，台南發生妻成植物人、夫訴請離婚竟判准的案件，但創世基金會苗栗分院出現溫馨又令人動容的故事，結婚31年的小英從未過情人節，即使丈丈阿光3年前車禍成為植物，她上午親做巧克力送丈夫，苦中帶有甜蜜地過度她生平第一次的情人節。

在苗栗安養院的植物人阿光，因車禍變成植物人已經3年，但結髮之妻小英不離棄，盡心照顧。情人節這天，巧克力雲莊來經理胡凱閎支持這項公益活動，上午與院長陳綠蓉一起指導小英製作巧克力，要給病床上丈夫阿光作為情人節禮物。

胡凱閎說，這份巧克力有草莓，酸中帶甜如戀愛滋味，加上代表濃情的黑巧克力和象徵告白的白巧克力，是完美的情人節好禮。

而阿光和小英的獨子阿弟，因在台北工作無法參加，特別錄製一段影片向雙親賀節，要父親趕快好起來，可以跟媽媽作伴。

「救一位植物人，等於救一個家庭」，陳綠蓉表示，創世基金會是愛心事業，感謝各界一直將愛心獻給需要照顧的植物人，巧克力雲莊除協助家屬製作巧克力，也將捐出部分巧克力提供義賣，所得將全數用在植物人照護上，在情人節這天，植物人沒辦法說出感謝另一半的話語，但植物人內心仍能感受滿滿的愛意與祝福。

(中時)