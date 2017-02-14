深圳台商協會捐贈馬公市急難救助金50萬

為感謝深圳台商協會捐助新台幣50萬元予馬公市做為急難救助金，馬公市公所2月13日由市長葉竹林及市代會主席陳永澎共同頒發感謝狀乙紙，由深圳台商協會會長陳合泰代表接受。

市長葉竹林表示，深圳台商協會於104年9月16日為濟助馬公市遭逢急難事件之弱勢民眾度過難關，捐助新台幣50萬元整做為急難救助金，該筆款項全數業已救助本市122戶弱勢家庭，馬公市公所對深圳台商協會之善行義舉深表感佩，所以趁著會長陳合泰於元宵節返鄉之際特別致贈感謝狀聊表謝忱。

深圳台商協會會長陳合泰指出，生於斯長於斯，他本身是馬公市山水人，身為馬公的一份子，出外打拼有了成就，就覺得應該要回饋故鄉，很高興能夠幫助有需要的人，陳會長說，從小受的教育就是助人為快樂之本，行有餘力之時，能幫助人就幫助人，未來只要馬公市有需要，他們都義不容辭。

對於旅外傑出鄉親陳合泰先生這份愛護家鄉的心意，市長葉竹林深表感動，馬公市財政拮据，葉市長上任之後便極力解決財政困境、減少負債、開源節流，有深圳台商協會捐助的這筆款項，對於馬公市的急難救助社會福利工作有很大的幫助。感謝深圳台商協會拋磚引玉捐獻善款，這份愛心，馬公市公所及受惠之家庭必定銘記在心。葉市長並期望藉由這次頒贈感謝狀，表彰此善行義舉，宣揚社會的真善美，讓好事不斷發生。

(中時)