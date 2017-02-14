深圳台商協會捐贈馬公市急難救助金50萬
為感謝深圳台商協會捐助新台幣50萬元予馬公市做為急難救助金，馬公市公所2月13日由市長葉竹林及市代會主席陳永澎共同頒發感謝狀乙紙，由深圳台商協會會長陳合泰代表接受。
市長葉竹林表示，深圳台商協會於104年9月16日為濟助馬公市遭逢急難事件之弱勢民眾度過難關，捐助新台幣50萬元整做為急難救助金，該筆款項全數業已救助本市122戶弱勢家庭，馬公市公所對深圳台商協會之善行義舉深表感佩，所以趁著會長陳合泰於元宵節返鄉之際特別致贈感謝狀聊表謝忱。
深圳台商協會會長陳合泰指出，生於斯長於斯，他本身是馬公市山水人，身為馬公的一份子，出外打拼有了成就，就覺得應該要回饋故鄉，很高興能夠幫助有需要的人，陳會長說，從小受的教育就是助人為快樂之本，行有餘力之時，能幫助人就幫助人，未來只要馬公市有需要，他們都義不容辭。
對於旅外傑出鄉親陳合泰先生這份愛護家鄉的心意，市長葉竹林深表感動，馬公市財政拮据，葉市長上任之後便極力解決財政困境、減少負債、開源節流，有深圳台商協會捐助的這筆款項，對於馬公市的急難救助社會福利工作有很大的幫助。感謝深圳台商協會拋磚引玉捐獻善款，這份愛心，馬公市公所及受惠之家庭必定銘記在心。葉市長並期望藉由這次頒贈感謝狀，表彰此善行義舉，宣揚社會的真善美，讓好事不斷發生。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。