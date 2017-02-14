遭控不給贍養費 高國華反指前妻「賣房賺3千萬全拿」
補教名師高國華前妻蔡郁璇，接受《蘋果》專訪時透露每月支出10萬不堪負荷，指前夫鮮少來探望女兒且「不付贍養費」，自己只能邊花老本邊當視訊主播賺錢，含淚泣訴：「我現只求他每月給小孩基本2萬元，不過分吧」，並表示是13歲女兒要她考慮走法律途徑，一番話讓高國華大感無奈，反指前妻拿走賣屋後淨賺的所有金額，將他榨乾。
蔡郁璇與高國華在6年多前簽字離婚，當年協議他每個月得給前妻跟女兒12萬贍養費，直到孩子滿20歲為止，蔡郁璇哭訴前夫入獄後就中斷給付，出獄後到現在只付了2次錢，且說自己也不好過，但卻被她發現常跟現任老婆出國，「我請他幫忙小孩生活費，他就說沒錢，還說我當主播每月2萬不錯了，比他好」，而蔡郁璇為了減輕經濟負擔，讓原本念私立小學的女兒，國中後改念公立學校，直呼：「女兒聽到爸爸說沒錢會很生氣，是她叫我考慮法律途徑」，還表示孩子很羨慕陳子璇的女兒可以去美國念書深造。
對此，高國華予以駁斥，無奈表示當年離婚時給了蔡郁璇1千萬及台中店面，權當她跟女兒的生活費及教育費，「後來房子賣1億3千萬，她淨賺3千萬全拿走，本來講好一人一半，是她不守信在先，我幹嘛還給她錢？」，也說之所以沒去找女兒，是因為前妻「已跟男人同居，我不便去」，又沒有女兒的手機號碼，但蔡郁璇回應表示：「那都是他想開脫的藉口吧」，還說女兒的手機號碼一直沒換過，盼到時候法律能還她一個公道。
(中時電子報)
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