消保會代理劣油集體求償 強冠賠160人6至9千元
3年前黑心油風暴壟罩全台，台灣消保會另代理強冠案237名被害人提起團體訴訟求償2133萬元，高雄地方法院14日上午審結，判強冠公司應賠償其中160人每人6000元至9000元不等，共計133萬1400元，可再上訴。
消保會接受全台96所校園共20621名吃過4家黑心油所煮營養午餐師生的委託書，2015年7月對頂新、正義、強冠與北海油脂4家黑心油商提出團訟，依《食品安全衛生管理法》請求每一損害事件最高可請求3萬元賠償，再依《消費者保護法》，請求損害額3倍懲罰性賠償金，每名被害者求償9萬元，另再為每人求償9萬元精神撫慰金，以每人求償18萬元計，共求償37億元。
高雄地方法院去年6月宣判首宗劣油集體求償案是正義公司，消保會替5000餘名受害者代位求償共4億多元，一審判正義應賠936萬餘元；院方是以23所學校團膳、3123名學生每人判賠3000元（包含每人2000元精神撫慰金、1000元懲罰性賠償金）。
而雄院今審結宣判是強冠公司，不過該公司展現最大誠意、主動尋求和解，去年7月經消保會居中協調，4087名受害者中有3811人同意以每人6000元和解，總金額約2286萬餘元，剩下的237人不願和解，交由司法判決。
法官認為，237人中有素食者、也有人無法提出吃下強冠生產豬油的證明，經剔除僅剩160人，再依吃下奇美熟水餃損害較輕微的15人判賠6000元、吃到紅蔥頭肉的106人判賠8400元、再者是含劣豬油量較高的香蔥麵包39人賠9000元。
消保會代理的劣油集體求償案僅剩彰化地院審理的頂新案、台南地院的北海案。
(中時)
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