澎湖科大碩士班暨在職專班開始招生
國立澎湖科技大學106學年度碩士班暨碩士在職專班開始招生了。入學考試招生簡章已經公佈於該校網站，共計有行銷與物流管理系服務業經營管理碩士班一般生5名、水產養殖系水產資源與養殖碩士班一般生6名及在職生2名、觀光休閒系碩士班一般生5名、電機工程系電資碩士班一般生5名及食品科學系碩士班一般生5名；行銷與物流管理系服務業經營管理碩士在職專班15名、觀光休閒系碩士在職專班10名，預計招收碩士班一般生26名及在職生2名，碩士在職專班25名，並自即日起受理報名。
澎科大教務長邱采新表示，該校106學年度碩士班暨碩士在職專班入學考試作業，報考資格為國內公立或已立案之私立大學、獨立學院畢業或應屆畢業或具報考大學同等學力認定標準者；或符合教育部採認之國外大學、獨立學院畢業或應屆畢業者等。其修業年限為一至四年，報名日期自106年2月1日起至3月14日止（一律網路報名，各項報名表件資料於期限內郵寄或親送至該校教務處）。考試項目分為書面資料審查及面試。有意報考者，請至澎科大網站「招生訊息」中自行下載招生簡章，詳情請洽該校教務處註冊組，電話：（06）9264115轉分機1153顏先生。
(中時)
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