長子涉殺害女友 中華隊教練陳威成緊急返台

經典賽中華隊教練陳威成。（本報系資料照）

陳威成之子陳明峰（中）殺害女友。（警方提供）

經典賽中華隊教練陳威成之子陳明峰，先前涉嫌勒斃43歲輔導師女友棄屍，今天(14日)警方宣布破案，陳明峰依殺人罪移送地檢署偵辦，原本隨中華隊在澳洲移地訓練的陳威成也緊急向球隊告假返台，處理相關事宜。

27歲的陳明峰目前就讀台灣體育運動大學研究所，是前興農牛教頭「威總」陳威成的大兒子，從小就隨父親走上棒球路，先後加入力行國小少棒隊、西苑中學青少棒、青棒隊，之後也曾赴日本共生高校打球，但過去擔任投手的他，受傷勢影響而被迫放棄，台體大畢業後，研究所攻讀運動管理。

陳明峰6日與43歲女友因口角起衝突後，接著將她勒斃並棄屍，他坦言殺害女友後，警方今天宣布破案，正在澳洲移地訓練的中華隊，原定16日從澳洲返台，陳威成得知消息後立刻向中華隊請假，提前搭機回台。

(中時電子報)