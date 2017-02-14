向郭台銘母親借4500萬元 國民黨還清了
國民黨行管會今天發布新聞稿指出，國民黨去年向鴻海集團總裁郭台銘的母親借款新台幣4500萬元支應黨工薪資，已於14日償還完竣。
國民黨為支付黨工去年9月、10月薪資，由黨主席洪秀柱具名分別向郭台銘的母親及友人各借款4500萬元，共9000萬元。行管會中午發布新聞稿指出，今天已償還向郭台銘的母親所借款項。
新聞稿指出，因永豐銀行的存款及台灣銀行的支票於105年9月20日遭不當黨產處理委員會凍結，致無法支付員工9月份及10月份薪水，使700餘位員工生活遭遇斷炊危機，為能解決此一困難，透過私人關係於105年10月25日向郭台銘的母親及洪秀柱友人各借款4500萬元共9000萬元，用以支應黨工薪資等。
新聞稿說，借款部分，洪秀柱友人的借款因需支付利息，所以先於1月26日償還，郭台銘母親的借款依契約本可於10月24日還款即可，但已於2月6日由行管會簽文，洪秀柱於2月8日批准，14日償還完竣。1060214
(中央社)
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