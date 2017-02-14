情節重大 賀陳旦：撤銷遊覽車業者執照

台北市蝶戀花旅行社承辦的武陵農場賞櫻團13日晚間發生遊覽車翻車，造成33人死亡。交通部長賀陳旦（左2）14日說，這次事故情節重大，將依照公路法，撤銷遊覽車業者營業執照。中央社記者吳欣紜攝 106年2月14日

台北市蝶戀花旅行社承辦的武陵農場賞櫻團13日晚間發生遊覽車翻車，造成33人死亡。交通部長賀陳旦今天說，這次事故情節重大，將依照公路法，撤銷遊覽車業者營業執照。

賀陳旦說，車禍肇事原因初步看來並非道路條件，而是車輛及駕駛，實際情形還是由檢調單位作深入調查，但由於這次事故情節重大，將依照公路法，撤銷遊覽車業者營業執照，並從制度面來做嚴厲自我要求。

賀陳旦表示，過去交通部對於遊覽車業者經營狀態，基於公共安全及品牌鑑別都有定期做評鑑，但也必須承認過去對於汰劣部分做的不夠，「表現不好的業者應該被社會披露及監督」。

他說，兩週內會派員前往了解被評鑑為丁等的遊覽車業者，若改善不佳，將停止部分營業或是勒令停業，丙等則其次處理。

此外，除了遊覽車管理，會將所有遊覽車業司機資料拿來比對調查，看司機行為是否有紀錄，要求遊覽車業者重新檢討，是否要繼續聘用有違規的司機，業界必須與政府一起配合，來讓社會安心。

賀陳旦表示，觀光局也將針對目前特別低價或是行程特別長的產品內容做盤查，並要求所有遊覽車業者將行程資訊納入資訊平台，讓公路總局監督納管。希望這件事情能夠讓相關業者能夠有所改變，業者能共同一起來向社會證明這行業是被納管的，且提供的行程是可以讓大家放心、監督的。1060214

(中央社)