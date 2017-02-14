國道翻車 司機女：父除夕工作到前兩天
國道5號翻車事故，司機康育薰女兒康宜甄今天表示，父親除夕前一天休息，從除夕開始上班到10日，但休息當天也是上午8時才到家，下午就去查看車子狀況，接下來兩天也都上班。
台北市蝶戀花旅行社承辦的武陵農場賞櫻團，昨天晚間發生遊覽車翻車，造成33人死亡嚴重事故；外界懷疑康育薰是否過勞，台北市旅行商業同業公會理事長吳志健上午說，據旅行社提供訊息，出事司機前兩天都有休息。
康宜甄上午受訪表示，父親出發前，還有對家人說，車子較老舊。
賞櫻團國道5號翻覆釀33死的遊覽車為19年老車，車籍設於交通部公路總局新竹區監理所桃園監理站，監理站表示，近期檢查紀錄都合格。1060214
(中央社)
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