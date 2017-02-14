優先法案 時力聚焦年改司改核廢料

時代力量立法院黨團今天公布30項優先法案，除已提出的公投法、促進轉型正義條例外，將新提出年金改革方案、人民參審條例等司法改革法案，以及核廢料三法。

時代力量立法院黨團總召徐永明、時代力量黨主席黃國昌及時代力量立委林昶佐今天召開記者會，公布時代力量黨團新會期的30項優先法案，包含年金改革、司法改革及核廢料的新提出法案17項，加上已提出的13項法案，如轉型正義等。

黃國昌表示，時代力量上會期已提出年金改革訴求，本會期將化成具體法案。他認為，18%優存6年才落日太長，經與年輕公教討論，認為3年就可落日，所得替代率下降速度要再快，但年資、官階要納入考慮，以維退休生活有基本保障。

司法改革方面，黃國昌指出，這會期也會提出有關人民參與審判的人民參審條例、建立友善勞工的訴訟環境，以及揭弊者保護法等，司法改革中所要處理的3個非常重要的法案。

除年改、司改外，時代力量黨團在新會期還將針對核廢料問題提出放射性廢棄物管理法、放射性物料安全管制法，以及放射性廢棄物中期集中貯存設施設置條例等核廢三法。

黃國昌說，台灣使用核電幾十年，核廢料如何處理，現在必須勇敢正視面對，沒人喜歡把核廢料放到自己家，但已經產生的核廢料又必須要處理，如何建立核廢料處理的程序機制，就變得非常重要。

黃國昌指出，在核廢料最終處置無法如期完成前，中期集中貯存是時代力量一直倡議的政策方向，廠址選擇上，主張透過獨立自主的組織體，在公正公開的程序，藉由客觀標準選出廠址，必須要透過立法來進行，不可能透過行政部門的要點及辦法來處理。

而針對已提出、但尚未完成立法的法案，如公投法、軍冤條例、兩岸監督條例及促進轉型正義條例等，徐永明表示，相信這會期雖有多項重要法案，不過也呼籲其他黨團針對已經出委員會、有一定共識的法案，應盡速達成二、三讀。1060214

(中央社)