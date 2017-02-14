新學期開始 澎湖縣警局敬邀各校參訪

寒假結束，新的學期已展開，負責籌辦春季校外教學活動的老師們還在為地點及行程傷腦筋嗎？本縣警察局是個很好的選擇，可依照各校的行程，安排符合學子們的參訪活動。

在縣警察局部分，會視學生的年齡層，規劃婦幼安全、少年犯罪防治或防詐騙等宣導，還可以安排參觀刑警大隊拘留所，並教導採集指紋的方法。另外，亦有警用裝備、槍械展示及警用大型重型機車試乘等項目，更能目睹霹靂小組表演高樓攀降之精湛警技。在交通警察隊部分，除了交通安全宣導之外，可於現場模擬道路動態，認識交通號誌，及學會自行車的安全駕駛等。而在五德人力發展中心部分，能近距離欣賞霹靂小組神準的射擊技術。藉由參訪活動，可加深學子對警察工作的認知，及見識警察訓練精良的應用技能。

除了縣警察局外，位於馬公市臨海路40號之「澎湖縣警察文物館」亦歡迎各界蒞臨參觀，警察局派駐服務的觀光警察，會詳細的解說文物館歷史，並介紹不同時期的警察文物名稱及用途，還能在視聽室觀賞本縣之觀光導覽影片，感受澎湖之美。

警察局局長劉祥浤表示：守法觀念很重要，必須從小就扎根，讓孩子們能在一個遵守法治的環境中成長。爾後，警察局將會持續加強各項安全工作，確保縣民之安全，使大家都能有一個安全無虞的生活環境。同時，亦歡迎各級學校、機關團體到警察機關參訪，以便深入了解警察工作之辛勞及實際運作情形，並可藉以提升預防犯罪及交通安全等各項常識。意者請洽公共關係科鄭小姐，聯絡電話：06－9271839。

(中時)