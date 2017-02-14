有家的感覺 新北首創安心歇腳亭

新北市社會局今年將利用9戶社會住宅，首創新型態的「安心歇腳亭」，新北市長朱立倫14日也代表感謝捐贈單位。（池雅蓉攝）

新北市社會局今年將利用9戶社會住宅，首創新型態的「安心歇腳亭」，別於以往機構安置，透過家庭化及個別化規模，照顧弱勢兒少、受暴婦女，提供他們「類家庭照顧服務」。此外，也提供部分少女在機構結束家外安置後，尚無法進入社會的自立少女宿舍。社會局表示，將有4戶提供受暴婦女，預計2月底就能上路；另1戶提供自立少女、4戶提供弱勢兒少，也將陸續會上路。

另，新北市家具商業工業公會、新北市欣和公益協會、緣道觀音廟及新北市張廖簡宗金會等單位，共同捐贈68萬、8台熱水器及各類大小家具給新北歇腳亭，今日也由市長朱立倫親自表達感謝。

(中時)