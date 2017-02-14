澎湖ipass卡新春出遊 低底盤彩繪公車迎賓

我要評比

澎湖縣政府公共車船管理處，啟動全系列（總計58輛、含低地板2輛）彩繪友善公車上路，可採澎湖iPASS一卡通、悠遊卡電子票證輕鬆搭乘，除提昇優質大眾運輸服務品質，達到便民、親民的服務宗旨外，並建立本縣為「高齡友善城市」，讓縣民生活、大眾運輸更方便，更舒適。

本縣陳縣長光復上任後為建立「品質第一、服務至上」的為民服務理念，致力提昇縣民生活品質及往來旅客服務，以建立本縣成為一個「友善智慧城市」，本次引進低底盤公車大眾運輸工具，除可提供長者、身障人士上下大眾運輸工具方便性及舒適性外，並鼓勵民眾使用「澎湖iPASS」聯名信用卡等電子票證刷卡付費。陳縣長表示，一卡通電子票證，除提供更便民的服務外，土銀並將提撥一般消費金額0.25％公益回饋給縣府社會福利基金，刷卡消費兼做公益行善，共同為提升社會福利貢獻一己之力。

澎湖iPASS（聯名信用卡）為結合一卡通，採雙卡合一，一卡就通，全國消費購物，搭乘各式交通工具，感應支付GO便利，免帶零錢Easy Buy，申辦澎湖iPASS（聯名信用卡），請趕快行動，嘗鮮體驗。申辦方式請洽土地銀行各地分行，或電洽（06）9262141張襄理；（06）9274400-343楊先生。

(中時)