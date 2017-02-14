郝龍斌挖角胡志強 洪秀柱幽默回應
國民黨主席洪秀柱上午赴桃園八德陸光四村，與榮民長輩慶祝情人節。對於國民黨主席選舉期間，是否將請副主席胡志強代理黨主席一事，洪秀柱說，這兩天媒體報導，胡副主席被郝副主席給挖走了，要去幫忙他，其實胡副主席非常幽默，而且人脈也很廣，如果是要選舉的話大家都會爭取他，這是正常的現象。
洪秀柱說，自己擔任主席，不便去搶人，就是「非常遺憾」，沒去搶人就被別人搶走，至於未來如何會在研究。洪強調，黨內同志的競選，大家都要用正面的方式來看待，要爭取同志的支持要看自己如何表現。
針對萬少丞入黨，洪秀柱說台北市黨部處理過程公開透明，大家若想要了解，就請市黨部對外清楚說明。而郝龍斌爭取到胡志強，是否會與朱立倫形成「郝立強」，洪秀柱認為並不會造成影響：「票在基層黨員的手裡，要爭取的是基層的支持。」
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。