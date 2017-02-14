郝龍斌挖角胡志強 洪秀柱幽默回應

國民黨主席洪秀柱14日上午至桃園八德陸光四村，親切與在場民眾問候。(楊宗灝攝)

國民黨主席洪秀柱上午赴桃園八德陸光四村，與榮民長輩慶祝情人節。對於國民黨主席選舉期間，是否將請副主席胡志強代理黨主席一事，洪秀柱說，這兩天媒體報導，胡副主席被郝副主席給挖走了，要去幫忙他，其實胡副主席非常幽默，而且人脈也很廣，如果是要選舉的話大家都會爭取他，這是正常的現象。

洪秀柱說，自己擔任主席，不便去搶人，就是「非常遺憾」，沒去搶人就被別人搶走，至於未來如何會在研究。洪強調，黨內同志的競選，大家都要用正面的方式來看待，要爭取同志的支持要看自己如何表現。

針對萬少丞入黨，洪秀柱說台北市黨部處理過程公開透明，大家若想要了解，就請市黨部對外清楚說明。而郝龍斌爭取到胡志強，是否會與朱立倫形成「郝立強」，洪秀柱認為並不會造成影響：「票在基層黨員的手裡，要爭取的是基層的支持。」

(中時)