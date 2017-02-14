NBA》24記三分炮 金塊轟垮勇士

金塊24顆三分球轟垮勇士，約基奇繳出生涯第二次大三元成績單。(美聯社資料照)

過去三個球季勇士最拿手的手段就是用三分重砲轟垮對手，沒想到14日卻嘗到這種苦果，金塊以半場16顆三分球、全場24顆三分球，兩項平聯盟紀錄，以132比110贏得這場漂亮勝仗。

此役兩隊都有主力球員缺陣，勇士克雷湯普生腳傷，李文斯頓陪產假，金塊威爾森錢德勒與賈林納利也都無法上場，但金塊挾著主場優勢從開賽後就不斷在外線開炮，首節就飆進8顆三分球，取得12分領先優勢，第二節又送給對手8支追魂箭，將領先優勢擴大到25分，眼看大勢已去，勇士教頭科爾決定讓先發主力球員休息，改由板凳球員上場練兵，第二節一度將落後分數追至9分差距，科爾依舊無動於衷，讓二線球員打完比賽，最終以22分之差吞下本季第9場敗績。

金塊年輕中鋒約基奇表現出色，不但攻下17分，還抓下21個籃板以及送出12次助攻，生涯第二次「大三元」。賀南戈梅茲27分、10籃板，巴頓24分、10籃板、7助攻，尼爾生23分，蓋瑞哈里斯16分，菜鳥賈瑪爾莫瑞14分。

以往最擅長的手段被對手拿來痛擊，勇士球員只能無言以對，杜蘭特維持正常水準演出，16投10中，攻下25分，麥克考19分，小將克拉克18分，伊戈達拉15分，史提芬柯瑞嚴重失常，18投僅4中，只得11分。

(中時電子報)