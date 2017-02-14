大陸第3艘航艦2021年建成 具彈射能力
大陸的英文媒體南華早報(South China Morning Post)報導，已在動工興建的中共海軍第3艘航艦，也是第2艘自製航艦可能會在2021年完工，並且配備有蒸汽彈射器，以取代滑跳起飛的模式。
南華早報訪問大陸專家梁國梁，他說正在上海江南造船廠建造的第3航航艦，被稱為「002」，排水量達到8萬5千噸，大於遼寧號的5萬5千噸，以及今年完工的001A山東號，山東號為7萬噸。更重要的是002型航空母艦會具備3台蒸氣彈射器，使得總體性能與美國以往的小鷹級航艦(USS Kitttyhawk)相若。
被問到為何是蒸氣彈射器，而不是外傳的電磁彈射器?梁國梁認為，以大陸海軍採取穩健進步的方針，不宜貿然使用電磁彈射器，他認為由於電磁彈射器需要耗用大量的電，最好採用核動力，但是大陸海軍的水面艦核動力化還有一些技術問題尚需克服，因此002型航艦應該仍是傳統動力，採用蒸氣彈射器較穩妥。
梁國梁說：「即使如此，與遼寧號和001A山東號相比，這仍然是一個突破。」
至於蒸氣彈射器的技術來源為何，一般認為可能來自於澳洲退役艦墨爾本號，墨爾本為是二戰晚期的輕型航艦，最大排水量為2萬噸，戰後得到斜向甲板與蒸氣彈射器的改裝，可以彈射A-4天鷹式攻擊機、S-2反潛機，最後在1985年除役，被送往中國廣州黃埔造船廠拆解，據信在拆解前曾被中共海軍將它做為船舶技術研究的一部分。
北京軍事專家李傑稱，雖然001A在外型上與遼寧艦相似，也仍是滑跳起飛，但是內部有很大的技術突破，設備和整體操作概念都比遼寧更先進，比如滑跳甲板的角度就不同，001A型起飛坡度從遼寧號14度，調整為12度，如此改變將幫助縮短戰鬥機起飛距離，有效節省燃料，還增加武器載荷，這是大陸軍方在這幾年操作遼寧號得到的經驗。
(中時電子報)
文章來源：墨爾本號在廣東的最後日子
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