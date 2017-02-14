泰國遊覽車雙司機配置 避免疲勞駕駛
泰國對遊覽車管理有嚴格規定，更重要的是超過一定時間或公里數的行程就要搭配兩個司機。
台灣蝶戀花遊覽車昨晚在高速公路轉彎翻覆造成33人死亡的悲劇，泰國一家旅遊業者指出，泰國遊覽車有區分接待國際旅客和國民兩種，其中載運國際觀光客的遊覽車多半由珠寶店或專業車行統一管理、保養調度，要有GPS和行車記錄器和車速記錄器，至於一般國民用遊覽車則以私人較多（車齡老舊，但保養並不馬虎）。
在泰國的觀光團用的遊覽車較少行駛山路，雖然泰國多山，但觀光景點多半平地或丘陵，不像台灣的觀光資源在高山區比較多，遊覽車耗損大，同時對於一天超過500公里或超過10小時的行程，都會配置兩名司機，一人開車另一在休息，輪流開車，較少出現疲勞駕駛情況。
雖然泰國的車禍死亡率世界排名第二（主要是機車和自小客和廂型車），不過大型遊覽車的事故率並不高，除了比較集中管理外，雙駕駛的制度也減少疲勞開車的風險，另外泰國對於大客車的車齡規定並不嚴格（在泰國有許多未有空調的公車，車齡都超過30年），但保養和駕駛管理得當，事故自然降低。
泰國旅遊業者指出，台灣山地觀光資源豐富，但對車輛耗損較大，加上司機必須集中精神，若路途遙遠和工時超過，很容易造成機件失靈和疲勞駕駛意外。1060214
(中央社)
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