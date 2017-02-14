飯店盡企業社會責任 供場地做社區關懷

我要評比

魚池尖社區發展協會辦理社區關懷服務，隨著受服務長者增加，借用的場地不敷使用，當地飯店秉持社會責任，提供場地做為據點。14日啟用，現場邀銀髮族獻舞、婦幼宣導行動劇、高齡者安全宣導、小小警察體驗營。（協會提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 106年2月14日

魚池尖社區發展協會辦理社區關懷服務，隨著受服務長者增加，借用的場地不敷使用，當地飯店秉持社會責任，提供場地做為據點。

關懷社區高齡長者，南投縣魚池鄉魚池尖社區發展協會成立關懷據點，今天上午熱鬧啟用，現場邀銀髮族獻舞展活力，還有婦幼宣導行動劇、高齡者安全常識宣導、小小警察體驗營，讓兒童與長者同樂。

魚池尖社區發展協會理事長陳明賢說，人口老化是全球趨勢，而魚池鄉老年人口比例更高達20%，加上少子化、家庭結構改變，代間互動更減少，容易產生代溝等問題，不利家庭互動與關係發展，因此透過管道促進世代間良好互動與認識是當務之急。

陳明賢說，魚池尖社區去年承接關懷據點服務業務，因無社區活動中心可使用，借用當地麒麟宮代化堂作為服務據點，但接受服務的長輩人數已由10多人增加為30多人，空間不敷使用，需尋找合適地點擴大服務。

陳明賢表示，日月潭經典大飯店董事長李紅玉得知此事，表示願意秉持企業社會責任，提供場地讓服務據點及社區協會辦公室進駐，地點位於飯店2館驛棧1樓。服務據點今天順利遷移啟用，另邀社區兒童來與長輩同樂，增進隔代教養親子關係。1060214

(中央社)