遊覽車翻車案 法界籲扣押運輸公司財產

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國5遊覽車翻車事件，法界人士指出，死傷者多，為讓受害者及死者家屬能獲賠，建議台北巿政府應對肇事交通運輸公司及攬客旅行社提起民事假扣押，扣押財產。

此外，刑事部分，肇事司機康育薰已死亡，恐較難追償。

士林地檢署發布新聞稿指出，昨天晚間8時57分許，在國道5號北上接國道3南向匝道0公里處，車牌號碼ZZ-780號友力通運公司遊覽車司機搭載旅客共44人，不幸翻覆於匝道外邊坡，已造成33人死亡。

士林地檢署檢察長張清雲於獲悉同時，即召集襄閱主任檢察官陳錫柱、值週主任檢察官吳怡明、法醫師、總務科長等人組成專案小組，完成任務編組，吳怡明前往案發現場進行蒐證、勘查，也向台北地檢署請求法醫師李漢宗、黃灶生支援，並指派檢察官翁偉倫、陳彥章、蔡少勳、廖彥鈞與士檢法醫師廖書緯、陳標乾分別前往台北市立第二殯儀館、萬芳醫院進行相驗屍體工作，張清雲赴二殯坐鎮指揮。

士檢表示，特別感謝台北地檢署主任檢察官滕治平，前往車禍現場提供意見，國道公路警察局第九公路警察大隊協助現場清理、運送、調取相關資料，警政署長陳國恩、刑事警察局局長劉柏良、鑑識科長葉家瑜、黃女恩、台北市、新北市政府警察局鑑識中心主任彭莉娟、林故庭，以及台北市警察局南港分局、內湖分局、大安分局提供協助與採證。1060214

(中央社)