遊覽車翻車案 法界籲扣押運輸公司財產
國5遊覽車翻車事件，法界人士指出，死傷者多，為讓受害者及死者家屬能獲賠，建議台北巿政府應對肇事交通運輸公司及攬客旅行社提起民事假扣押，扣押財產。
此外，刑事部分，肇事司機康育薰已死亡，恐較難追償。
士林地檢署發布新聞稿指出，昨天晚間8時57分許，在國道5號北上接國道3南向匝道0公里處，車牌號碼ZZ-780號友力通運公司遊覽車司機搭載旅客共44人，不幸翻覆於匝道外邊坡，已造成33人死亡。
士林地檢署檢察長張清雲於獲悉同時，即召集襄閱主任檢察官陳錫柱、值週主任檢察官吳怡明、法醫師、總務科長等人組成專案小組，完成任務編組，吳怡明前往案發現場進行蒐證、勘查，也向台北地檢署請求法醫師李漢宗、黃灶生支援，並指派檢察官翁偉倫、陳彥章、蔡少勳、廖彥鈞與士檢法醫師廖書緯、陳標乾分別前往台北市立第二殯儀館、萬芳醫院進行相驗屍體工作，張清雲赴二殯坐鎮指揮。
士檢表示，特別感謝台北地檢署主任檢察官滕治平，前往車禍現場提供意見，國道公路警察局第九公路警察大隊協助現場清理、運送、調取相關資料，警政署長陳國恩、刑事警察局局長劉柏良、鑑識科長葉家瑜、黃女恩、台北市、新北市政府警察局鑑識中心主任彭莉娟、林故庭，以及台北市警察局南港分局、內湖分局、大安分局提供協助與採證。1060214
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。