外媒：美國國家安全顧問佛林辭職

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美聯社報導，美國國家安全顧問佛林（Michael Flynn）在與俄羅斯使節接觸一事上誤導川普執政當局後，已經辭職。

佛林據傳在川普就任美國總統前就與俄羅斯使者談論美國所實施制裁，引發風暴。

川普執政團隊上任不到1個月，佛林就下台。（譯者：中央社許湘欣）1060214

(中央社)