赴三總探視 朱立倫：女傷者仍在驚嚇中

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昨夜國道發生一起嚴重車禍，多名傷者為新北市民，新北市長朱立倫中午赴內湖三總探視時表示，2名傷者狀況穩定，女傷患仍處驚嚇，朱立倫致贈慰問金給2人，並盼院方全力救治。

國5接國3南下車道13日晚間9時許發生嚴重車禍，現場警消指出，由「蝶戀花旅行社」所承辦的武陵農場賞櫻團，傍晚結束行程準備北返時，疑似因車速過快翻落邊坡，造成33死、11傷。

內湖三軍總醫院收治2名傷患，分別為46歲楊姓男子及53歲潘姓女子，男性為左側髖關節脫臼合併左股骨頭骨折，正在進行手術；女性傷患因左右兩側約有10根肋骨骨折，仍在加護病房觀察。

朱立倫到院後，三總院長林石化解說病情，接著前往加護病房探視潘姓女子，再到手術房探視楊姓男子，但因男子仍在手術中，由楊父代收慰問金，並感謝市長專程趕視。

朱立倫探視結束後受訪表示，目前2名三總傷者情況穩定，潘姓女子「還在驚嚇當中」，但傷勢經醫療團隊治療後已算穩定，家屬也很感謝三總全力搶救。朱立倫強調，如需市政府、社會局幫忙，一定全力協助。1060214

(中央社)