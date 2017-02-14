國會頻道開播 在家也能看立法院議事

立法院為了落實透明新國會的主張，積極推動國會頻道，17日立法院開議後，民眾可以透過有線電視與無線電視頻道，隨時收看立法院院會與委員會的議事轉播。

立法院上午舉辦國會頻道開播記者會，立法院副院長蔡其昌、文化部長鄭麗君、國家傳播委員會（NCC）主委詹婷怡、民進黨立法院黨團總召柯建銘、國民黨立法院黨團首席副書記長林為洲、時代力量黨團總召徐永明、親民黨團幹事長陳怡潔等人出席。

立法院長蘇嘉全表示，這是立法院跨時代的前進做法，就連友邦瓜地馬拉的國會議長來台訪問時也頻頻關注，回國後就仿效台灣推動國會直播。

他說，國會直播的涵蓋率相當高，幾乎家家戶戶都可以看到立法院的實況，沒有廣告只有立法院的會議實況，不只如此，還開設手語翻譯服務，就是要國人徹底了解立法院。

蘇嘉全說，預估覆蓋率大概是99.9%，這剩下的0.1%應該是沒有電視的，在委員會部分會整體輪流，只能轉播2個委員會，院會則是沒有問題，其他就會輪播24小時，沒有任何廣告。

蘇嘉全說，期許國會頻道的開播，可以使國會議事更加和諧，制訂出更多福國利民的優質法案。

為了推動國會頻道，立法院除了修訂「立法院組織法」做為法源依據外，也分別在有線及無線上確定頻道，有線電視與中華電信MOD可以鎖定頻道123、124、無線電視則可以鎖定頻道21及22，隨時可以收看立法院院會以及8個常設委員會的議事轉播。

國會頻道開播原本是立法院的喜事，立法院也準備了蛋糕、花等，並將搭配情人節，由蘇嘉全贈送參與者玫瑰花，但因為昨天發生國道翻車事件的慘劇，蘇嘉全除了主動帶領現場朝野黨鞭等人默哀1分鐘外，也將所有慶祝的蛋糕、花等撤下。

蘇嘉全說，對於發生這樣的事件感到不捨，相關單位應該調查清楚，為什麼車輛會翻覆？是因為司機疲勞？還是車子的因素？這些都應該查清楚，把真相告訴國人，後續也希望相關單位能夠協助善後。1060214

(中央社)