倉儲業者聯合行為違法 開罰有理
長榮國際儲運等21家倉儲事業業者，共同決定恢復收取3噸以下CFS出口機械使用費，公平交易委員會認定屬聯合行為，去年以違反公平交易法，除勒令停止行為，共開罰7260萬元，其中各被裁罰310萬的中華貿易開發、台基國際物流、被罰185萬的環球倉儲等三家業者提告抗罰，台北高等行政法院審理認為，業者確實參與聯合行為裁罰有理，判3家業者敗訴，可上訴。
公平會接獲檢舉調查，認定長榮國際儲運、東亞運輸倉儲、中航物流等21家業者在2013年12月10日及2014年2月26日，利用貨櫃儲運事業協會召開會議後的餐敘時間，進行意見溝通，討論恢復收取3噸以下CFS出口貨物裝卸使用機械費，並在2014年7月恢復收取費用，違反公平法「事業不得聯合行為」規定。
由於21家事業占全國貨櫃集散站營業額及CFS出口運量超過八成，卻利用聯合行為恢復收取費用，嚴重扭曲市場功能。
公平會衡量各業者違法動機、危害程度、違法情節、營業規模及違法後態度等情況後，去年4月20日決議處罰長榮國際儲運、東亞運輸倉儲、中航物流、高鳳國際物流、貿聯企業、中國貨櫃運輸、台基國際物流、中華貿易開發、亞太國際物流、長春貨櫃儲運、國成國際物流、環球倉儲、友聯儲運、中央貨櫃倉儲、弘貿貨櫃倉儲企業、臺陽儲運、大三鴻國際貨櫃、新隆儲運、欣隆倉儲物流、台北港貨櫃碼頭及聯興國際通運等21家業者， 10萬至1725萬不等罰鍰，合計7260萬元。
中華貿易開發等3家業者不服提訴抗罰，認為公平會沒有先給予指導或改正機會便裁罰，違反比例原則，台北高等行政法院審理認為，行政程序法並未規定行政機關就具體個案要先行政指導、行業導正或警示，公平法第40條第1項前段規定「得」就限期停止、限期改正或罰鍰等，公平會擇用其一都合法。
(中時)
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