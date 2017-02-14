遊覽車事故33死 下午第二梯家屬招魂
國道5號遊覽車事故，造成33死11傷，國道警察第九公路警察大隊副大隊長姚舜雄表示，該輛遊覽車1998年4月出廠，詳細的駕駛、車輛相關記錄，已經透過監理單位查詢，並交由檢察官勘驗，姚指出，該路段是國5接國3的聯絡道，一般車輛車速都會較快，之前曾發生過小轎車擦撞護欄1死的意外。
姚舜雄指出，檢方出了查扣行車紀錄器，俗稱「大餅」，並未發現有動態影像的行車紀錄器，但一般大型遊覽車都會安裝，不排除是撞擊後零件四散，車頭的紀錄器也飛出，目前仍在尋找中，釐清事故發生經過。
姚指出，今天早上10點半，死者歐娟如、李敏惠的家屬在事故發生現場進行招魂，另外下午1點以及3點會有另外兩組家屬，總計15人到場招魂，屆時將會進行交通管制，道路封閉。
警方表示，遊覽車上私人物品已經統一集中在國道九公路警察大隊木柵分隊，提供家屬認領，而肇事遊覽車則一致在木柵工務段，待檢察官勘驗。
(中時)
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