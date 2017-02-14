川普執政未滿月 國安顧問佛林宣布辭職
美國總統川普的國安顧問佛林13日晚間宣布辭職，成為川普政府執政尚未滿月來，首位出局的白宮官員。白宮表示，凱洛格(Keith Kellogg) 將軍將代理國安顧問職務。
佛林在川普上任前和俄羅斯官員接觸，談話內容引發爭議，尤其是有關他是否與俄國駐美大使討論川普上任後可能解除對俄制裁一事，佛林反覆講不清楚，並把力挺他的副總統彭斯拖下水。
佛林在辭職信中對自己未能就與俄國大使通電完整資訊和內容，向彭斯和其他相關人士說明，表示歉意。佛林說，他已經向川普總統和彭斯副總統道歉。他們也接受他的致歉。
佛林為美國陸軍退役將軍，曾任國防情報局局長。他長期提倡美國改善與俄羅斯關係，力反穆斯林。
(中時)
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