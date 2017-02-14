假意扶身障賣彩券者上廁所 趁機行竊2男判刑

何姓、鍾姓男子，去年4月28日在台中火車站前，見賣彩券的劉男身障、行動不便，竟設計由何男假意攙扶協助其上廁所，鍾男再趁隙偷走他電動輪椅內現金3300元，一見得手，何男立即放手，任由被害人跌坐在廁所地板，忙著去分贓。台中地院依竊盜罪判處2人各4月徒刑。

判決書指出，31歲鍾志斌、53歲何文慶，見劉姓身障者平日在台中火車站前賣彩券、口香糖，兩人竟設局，於去年4月28日下午5時許先與劉男攀談，假好意要協助劉男上廁所，先由鍾男協助攙扶其到公共廁所，再由何男在廁所內等待，鍾男則利用此空隙，偷走被害人掛在電動輪椅的錢包，內有現金3300元。

何男原本還攙扶著劉男，看到鍾男得手現金後，還往反方向落跑，還以為對方想要獨吞，立刻撤手，任由劉男跌坐在廁所地板，衝過去與鍾男會合，立即在火車站旁麵包店前分贓，鍾男分得多數、2700元，何男僅得600元。

鍾男到案後坦承犯行；但何男矢口否認，辯稱不認識鍾男，也沒分到錢，還稱當時路過，鍾男拜託他協助劉男上廁所。

台中地院審理後，法官認為，如果何男所言為真，既然好心幫忙，又怎麼會中途放手，任由身障者跌倒而不理會？認定是卸責之詞。依竊盜罪判處2人各4月徒刑。

(中時)