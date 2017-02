確保美航母對陸戰鬥優勢 要靠無人機技術

藝術家筆下的美國海軍無人戰機(UCAV)示意圖,它可以從航母上起飛執行任務,但所佔的空間僅需一般軍機的一半。(圖/美國海軍)

美國海軍若要對抗特別是在西太平洋突然出現的反介入/區域拒止(Anti-access/Area Denial, A2AD)威脅,除了新型空優戰機外,還必須開發新型長程無人戰機(UCAV),以及無人空中加油機。

據《國家利益》(The National Interest)網報導,美國海軍戰略與預算評估中心(U.S. Navy, the Center for Strategic and Budgetary Assessments)委製的新報告指出,在遠達印度亞太(Indo-Asia- Pacific)區最壞的狀況,就是毫無預警地爆發衝突。而機動部隊可能要從西印度洋,或是中太平洋出發,趕赴距中國海岸約2,000海浬處。這時威懾兵力歷經兩天戰鬥後,需要從西印度洋撤出。

然而,這遠距任務嚴重考驗人的耐力,而戰機在長時間未加油的狀況下,將需要龐大的加油機,但航母甲板可能無法容納它。因此,報告要求打造體型較小,並靠加油機支援的飛機。

報告指出,2000浬的戰鬥出擊往返至少需要10小時,超過戰機駕駛的合理耐力極限。也因此,為了支援這類任務,航母艦載機聯隊需要零加油作戰半徑超過500海浬的無人戰機,以確保加油機能留在敵方防空武力外。為了穿越靠近中國大陸的領空,這款無人機還必須具備隱形功能。

報告同時坦承,美國的無人機技術還沒先進到能讓長程無人戰機發揮多種功能的地步,因此要佔得空中優勢,仍需要特殊的載人戰機。

報告指出,為了將雷達特徵(radar signature)降至最低,這款長程無人戰機很可能會像B-2轟炸機,或是TERN無人機那樣,沒有傳統的機翼或尾翼。這種設計雖然能減少雷達偵測的反射面,但相對的,也減少了它的升程,載重量或續航力。正因為這樣,長程無人戰機並沒有執行加油,後勤或偵查任務所需的長時間續航力與高運載力。

基於實際需求,每艘美國航母起碼必須有6架艦載長程無人戰機,以有效扮演已退役的A-6「入侵者」(A-6 Intruder)攻擊機的角色。

(中時電子報)