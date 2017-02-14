高雄4立委向中央喊話 爭取第3條捷運

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曾任副市長的立委劉世芳（右二）、賴瑞隆（右一）、許智傑（左二）、李昆澤（左一）聯袂宣布，要向行政院爭取興建高雄第3條捷運。（李義攝）

高雄捷運黃線將串起生活圈，服務82.4萬民眾。（李義攝）

曾任副市長的立委劉世芳（右二）、賴瑞隆（右一）、許智傑（左一）、李昆澤（左二）聯袂宣布，要向行政院爭取興建高雄第3條捷運。（李義攝）

情人節想收到什麼樣的禮物？民進黨高雄市4立委14日聯袂召開記者會，向行政院喊話，請把高雄第3條捷運納入「前瞻基礎建設計畫」，用路網串起亞洲新灣區、都會核心、鳳山、長庚醫院、澄清湖棒球場等市民生活圈，用路網翻轉南北失衡。

立委劉世芳、李昆澤、賴瑞隆、許智傑在三民鳳山區交界的寶業里滯洪池召開記者會，曾任副市長的劉世芳說，高雄僅有2條捷運、42.7公里，雙北卻是5條、長136.6公里，另有6條興建中，未來長度達203公里，南北明顯失衡。

劉世芳說，每天有3萬人進出長庚醫院，民眾卻要忍受交通不便，如果第3條捷運（黃線）通車，可串起澄清湖棒球場、四維、鳳山及亞洲新灣區等民眾重要生活圈，26座車站可服務82.4萬人。她還強調，黃線不採BOT，避免興建時程太長等缺失。

李昆澤說，不能台北地下都是捷運，高雄地下卻都是石化管線，爭取行政院前瞻基礎建設計畫，推動軌道建設，高雄可扮演領頭羊角色，扭轉南北不均衡的關鍵。

許智傑說，今天是情人節，希望中央送給高雄情人節禮物，尤其鳳山是高雄人口最多行政區，黃線可讓全市接軌完全。

賴瑞隆則強調，黃線建構完整的路網，不僅可產生交通效應、帶動地方發展，還有綠能示範、觀光助益。

行政院「前瞻基礎建設計畫」4年總經費8千億，擬以訂定特別法及編列特別預算執行，高雄新環線經費預估需1400億元。

(中時)