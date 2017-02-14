高雄4立委向中央喊話 爭取第3條捷運
情人節想收到什麼樣的禮物？民進黨高雄市4立委14日聯袂召開記者會，向行政院喊話，請把高雄第3條捷運納入「前瞻基礎建設計畫」，用路網串起亞洲新灣區、都會核心、鳳山、長庚醫院、澄清湖棒球場等市民生活圈，用路網翻轉南北失衡。
立委劉世芳、李昆澤、賴瑞隆、許智傑在三民鳳山區交界的寶業里滯洪池召開記者會，曾任副市長的劉世芳說，高雄僅有2條捷運、42.7公里，雙北卻是5條、長136.6公里，另有6條興建中，未來長度達203公里，南北明顯失衡。
劉世芳說，每天有3萬人進出長庚醫院，民眾卻要忍受交通不便，如果第3條捷運（黃線）通車，可串起澄清湖棒球場、四維、鳳山及亞洲新灣區等民眾重要生活圈，26座車站可服務82.4萬人。她還強調，黃線不採BOT，避免興建時程太長等缺失。
李昆澤說，不能台北地下都是捷運，高雄地下卻都是石化管線，爭取行政院前瞻基礎建設計畫，推動軌道建設，高雄可扮演領頭羊角色，扭轉南北不均衡的關鍵。
許智傑說，今天是情人節，希望中央送給高雄情人節禮物，尤其鳳山是高雄人口最多行政區，黃線可讓全市接軌完全。
賴瑞隆則強調，黃線建構完整的路網，不僅可產生交通效應、帶動地方發展，還有綠能示範、觀光助益。
行政院「前瞻基礎建設計畫」4年總經費8千億，擬以訂定特別法及編列特別預算執行，高雄新環線經費預估需1400億元。
(中時)
關鍵字：高雄捷運
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