甜告白林瑞陽 張庭：最愛你為我們努力的樣子

銀色夫妻檔林瑞陽和張庭。（圖／本報系資料照片）

「台灣第一小生」林瑞陽和「酒窩美女」張庭是演藝圈中的恩愛夫妻檔，兩人在一起20年，感情恩愛如一日，婚後育有一對兒女，林瑞陽相當寵愛張庭和子女，一家四口幸福生活讓人稱羨，而今（14日）適逢西洋情人節，張庭也放閃曬照，告白林瑞陽。

張庭今早曬出林瑞陽牽著一對子女背影照，林瑞陽右手牽女兒、左手牽著兒子，背影散發滿滿父愛，同時張庭也在微博寫下：「最愛的是你為我們努力的樣子」，並貼出玫瑰花與愛心圖案貼圖，字裡行間藏不住對林瑞陽滿滿的愛意，張庭在情人節應景曬恩愛，更是閃瞎一票網友。

(中時電子報)