賞櫻團車禍學生1死1傷 教長臨時改行程

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我要評比

國道5號發生賞櫻團遊覽車重大車禍，造成33人死亡。教育部今天表示，經查旅行團有兩名大學生，其中中華科大學生死亡、崇佑技術學院學生則受傷。

教育部長潘文忠原本今天一早要南下屏東參訪學校，但臨上高鐵前，改變行程，返回部裡開會，協助處理學生傷亡狀況，預計下午才會在趕往屏東，繼續行程。

潘文忠今明兩天排定視察屏東樂齡教育示範中心、來義高中、屏東科技大學、牡丹國小、東港海事水產職業學校等。

(中時)