涉仲介剝削人妖賣淫 嘉市議員遭起訴

嘉義市議員洪有仁涉嫌經營賭場、「醉美人」酒店，控制並剝削泰國人妖脫衣陪酒、賣淫，以及涉及詐領助理費等罪嫌被收押，今嘉義地檢署以犯下貪汙治罪條例、人口販運、賭博等罪嫌，將洪有仁及其女友、胞弟夫妻、酒店、賭場員工共18人提起公訴。

起訴書指出，洪有仁曾任第4、5、7屆嘉義市議員，熟悉公費助理規定和補助費用來源和性質，明知未實際聘用劉玲娟、邱國珍為助理，卻將邱、劉兩人按月登載在「嘉義市議會第9屆議員洪有仁助理名冊」及嘉義市議會「補助議員助理費」員工薪資清冊等文書。自民國2014年12月起，以兩人名義領取助理補助4萬元和春節慰勞金，至2016年10月12日止，洪有人等人以此手法共詐得190萬8064元。

另人口販運部分，起訴書寫到，洪有仁為「醉美人」實際負責人和唯一股東，卻自2015年1月至2016年10月媒介泰國人妖在酒店內從事脫衣陪酒、脫衣秀舞、半套和全套性交易等非法工作，換算月營收近180萬元，年營收約2160萬元。

至於經營麻將賭場部分，起訴書記載，以賭客4人1桌，一底3000到5000元不等，以1台500元，每4圈由洪有仁等人抽頭6000元，自2016年1、2月起至同年10月被查獲，平均每日營收約87萬2500元，核計賭場營收約2億1812萬5000元。

檢方根據犯罪事實，認為洪有仁等人涉嫌貪汙治罪條例、就業服務法、刑法偽造文書、人口販運、刑法圖利、賭博等罪，除提起公訴，另查扣不法所得581萬8944元，將依法宣告沒收。

洪有仁因拘提不到，遭檢方發布通緝，才到案說明，自去年10月22日羈押至今，目前還在押中。

(中時)