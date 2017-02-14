比爾蓋茲開微信公號 秀中文向粉絲問好
比爾蓋茲加入了臉書創辦人祖克柏及川普外孫女阿拉貝拉的行列，成為又一位急於展示漢語技巧的美國公眾人物。這位企業家兼慈善家最近在大陸微信上開通了公眾號，並且用中文向粉絲們問好。
在11日的首條推送內容中，這位億萬富翁在視頻中問候大陸網民，鼓勵他們關注其公眾號從而瞭解有關他正在閱讀的書籍和學習內容的最新資訊。看來這個公眾號將成為蓋茲個人部落格的中文版。
比爾蓋茲的部落格最為大家所熟知的內容，是向讀者推薦一些有著獨到見解的書籍和帖子，內容涉及疾病、能源和與蓋茲基金會相關的其他主題。截至目前，這條推送已經在微信上獲得了超過5700個點讚。
據美國石英財經網站13日報導，蓋茲的個人部落格在中國並未遭到封鎖，不過它只有英文版。由於臉書和推特無法在大陸境內使用，外國公眾人物想要像在其他國家那樣，與大陸民眾進行高效的交流，就必須求助於其他管道。比如，蘋果公司首席執行官庫克在前往大陸時，就經常在新浪微博上發帖。
新華網加德滿都14日消息，尼泊爾教育部初級漢語培訓班13日正式開課，20多名教育部官員會在下班後趕到加德滿都大學孔子學院集體上課學習中文，培訓班學時共計80個小時。
據加德滿都大學孔子學院中方院長王勝利介紹，除教育部外，孔子學院還為尼泊爾外交部，文化、旅遊和民航部以及尼泊爾軍隊總部3個部門專門開有培訓班。
(旺報)
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