東芝財報延後公布 股價聞訊重挫逾10%
東芝今天意外延後原定公布的財報，股價應聲重挫超過10%。
東芝（Toshiba）股價一度重挫10.52%，來到223.7日圓。東芝股價稍早即因日本媒體披露東芝可能會利用發布財報之際，警告旗下核能事業的鉅額虧損恐危及公司未來。
法新社報導，日經新聞披露，東芝將在今天稍後公布9個月的財報，同時警告公司前景岌岌可危。東芝之前會計醜聞纏身，如今又因鉅額虧損而陷入困境。
東芝股價自去年12月底警告恐有鉅額虧損迄今，市值近乎腰斬。
東芝原定當地時間中午12時公布財報，但意外推遲公布。
東芝婉拒對日經報導置評。東芝高層主管將在今天稍後舉行媒體簡報。
稍早的報導披露，東芝去年4至12月的9個月財報，恐公布淨損超過40億美元，和美國核能事業據傳虧損60億美元有關。2011年福島核災後，日本新核能計畫紛紛喊停，美國的核能事業一度被看好有機會成為東芝的成長動力。
日經報導，龐大的虧損將迫使東芝向投資人提出公司前景的警告。根據日經，這將是東芝自1939年成立以來首次提出這類的警告。1060214
(中央社)
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