1張照片暴露國安情資不設防 白宮急滅火

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北韓12日射飛彈後，美國總統川普和來訪的日本首相安倍晉三不是閉門商討，而是在公開用餐場合研商對策，畫面還被拍下貼上臉書。川普政府處理敏感情資是否得當，讓人充滿問號。

法新社與「波士頓環球報」（Boston Globe）報導，通常這類談話應閉門進行且秘而不宣，沒想到川普（Donald Trump）在佛羅里達州「馬阿拉歌」（Mar-a-Lago）私人俱樂部的成員卻近距離用照相機拍攝下來。

投資公司Boston Capital Services前總裁狄亞賈西歐（Richard DeAgazio）在臉書張貼多張川普和幕僚與安倍討論、以及川普打電話的照片。

其中1則現已撤下的留言寫道：「總統接獲北韓對日本發射飛彈的新聞，首相就坐在隔壁。」

狄亞賈西歐後來還寫道：「安倍首相和幕僚討論，而總統在和華府通電話。兩位世界領袖商談後，走進另1個房間匆匆地安排記者會。哇喔…行動的中心！！！」

美國總統人不在白宮時，因應危機的對話通常在稱為「敏感情報隔離設施」（Sensitive Compartmented Information Facility, SCIF）的地方進行。

白宮表示，「晚餐前」川普有在這種房間內聽取簡報，沒在餐桌上提及敏感情資。

白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）表示：「照片中在他身邊的，都是美國與日本代表團的人，他們正在檢查記者會的後勤準備。」

「隨後總統又在機密場合聽取了簡報，是在晚餐後，接著他們走出來發表談話。」

但民主黨人看了很火，立即提起川普批評2016年大選對手希拉蕊‧柯林頓使用私人電郵伺服器一事。

聯邦眾議院民主黨領袖裴洛西（Nancy Pelosi）表示：「任由國際危機攤開在一大群鄉村俱樂部成員面前，就像晚餐劇場一樣，實在是責無旁貸。」（譯者：中央社鄭詩韻）1060214

(中央社)