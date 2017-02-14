船東欠債 陸船在印度被扣近2月

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陸媒報導，中國大陸1艘貨船在印度被扣留了近2個月，其原因是船東欠債，拖累23名船員滯留印度。

南方都市報今天報導，23名船員於去年7月跟隨「聯合女神」號從江蘇南通港口出發前往印度，執行貨運任務。

據說，「聯合女神」號載貨量2萬多噸，船東為南京遠浩船務有限公司，船員由南京遠騰船務有限公司派遣。

報導引述船長戴小松說，由於南京遠浩船務有限公司破產倒閉，拖欠國外油商油款產生債務糾紛，輪船於去年12月15日到達印度的哈地亞（Haldia）港卸貨後，被孟買高等法院扣押，至今已經近兩個月。

報導表示，大陸駐加爾各答總領事館回應說，在江蘇有關政府部門積極協調和各方共同努力下，相關問題處理已取得進展，船員近期可返回大陸。

戴小松說，船員聽聞有望回大陸後，緊張低落的情緒好轉；他也會安撫船員，盡力配合處理後續工作，希望儘早回大陸與家人團聚。1060214

(中央社)