車禍釀創傷壓力反應 北市提供安心服務
台北市蝶戀花旅行社承辦賞櫻團昨晚在國道發生重大車禍，造成33死、11傷悲劇，台北市衛生局在第二殯儀館提供「安心服務」，供民眾諮詢與心理關懷。
衛生局指出，一般人在遭遇各類危機、突發事件如空難、地震、火災、自殺、車禍、暴力事件時，可能會衍生創傷後壓力反應（PTSR，Post-traumatic stress reaction）。
PTSR包括疲勞虛弱、惡夢頭痛、胸悶心悸、胃口差等生理反應，以及擔憂害怕、感傷憤怒、自責內疚、情緒起伏等情緒反應，或是畫面歷歷在目、聲音或氣味揮之不去等知覺反應，不斷掉淚、怪罪別人、退縮逃避等行為反應。而驟失親人者，則會經歷否認、憤怒、心存盼望、憂鬱自責的心理煎熬過程。
衛生局建議，民眾當務之急要先恢復原先規律的生活，即使吃不下，也要吃一點點，讓三餐定時，可幫助恢復生活秩序感，更能因應壓力。盡量不要整天待在家中，要多和鄰居、朋友、親戚、同事聯繫，並學習各種放鬆方式，鬆弛自己的身體與心理壓力。
若困擾的情緒或行為已持續超過4週到6週，且干擾正常生活功能，包括工作、家庭關係或學業，以及對自己情緒或行為感到不舒服、擔心時，衛生局建議民眾盡快尋求專業人員協助。1060214
(中央社)
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