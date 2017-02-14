民安3號演習 結合世大運維安反恐實兵
今年「萬安40號」軍民聯合防空演習將於21日起陸續登場；「民安3號」演習將從3月2日起登場，台北場次結合行政院國土安全辦公室2017世大運維安反恐實兵演習共同辦理。
國防部今天表示，民國106年「軍民聯合防空演習」，也就是「萬安40號」演習，將於2月21日在金門地區、2月23日在馬祖地區、3月2日在東部地區、4月13日在中部地區、5月11日在南部地區、5月18日在北部地區、5月24日在澎湖地區登場。
萬安演習將分別實施30分鐘（下午1時30分至2時）防情傳遞、警報發放，以及人、車疏散、交通管制等演練。
而民國106年「全民防衛動員暨災害防救演習」，也就是「民安3號」演習，將於3月2日在台東縣、3月9日在新北市、3月16日在花蓮縣、3月23日在台中市、3月29日和30日在台北市、4月6日在台南市、4月13日在嘉義市、4月20日在基隆市、4月27日在桃園市、5月11日在高雄市、5月18日在新竹市等11個縣市實施。
民安演習方式為一天的「兵棋推演」及的「綜合實作」，由直轄市、縣市政府三合一會報（動員、災防、戰綜），針對轄區潛勢災害特性，擬訂地震、風、水災及氣爆等複合式災害防救為想定，實施防救災演練。
今年「萬安40號」演習特點在於內政部警政署將試驗「行動電話簡訊」系統依演習期程，配合防空警報共同發布。
「民安3號」演習台北場次結合行政院國土安全辦公室2017世大運維安反恐（金華）實兵演習共同辦理，區分3月29日實施兵棋推演，30日辦理綜合實作。1060214
(中央社)
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