情人節快樂 謝淑薇PO合照放閃

我要評比

14日是西洋情人節，網壇女將謝淑薇在臉書粉絲團放上和一名男子的合照，並表示，「人生簡簡單單就是最好的幸福，情人節快樂。」讓網友直呼好甜蜜。（取自夢遊寫真人謝淑薇 Suwei Hsieh臉書粉絲團）中央社記者李宇政傳真 106年2月14日

今天是西洋情人節，網壇女將謝淑薇今天在臉書粉絲團放上和一名男子的合照，並表示，「人生簡簡單單就是最好的幸福，情人節快樂。」讓網友直呼好甜蜜。

謝淑薇今年初放閃告別單身，好友、中國大陸網球女將彭帥祝福謝淑薇未來能開花結果，也開玩笑地說，希望能當謝淑薇的伴娘。1060214

(中央社)