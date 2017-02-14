澎老翁昏迷 海巡急救援

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澎湖望安一名94歲高齡曾姓老翁，今早意識昏迷，澎湖海巡隊緊急後送至馬公轉送三總澎湖分院醫治。

澎湖海巡隊上午9時30分許接獲有第13巡防區通報指出，望安衛生所有一名求診的高齡老翁意識陷入昏迷，亟需協助後送就醫。

海巡隊通報在海上執行線上巡邏的6007巡防艇馳赴救援，在近午時分平安將患者與家屬等人送抵馬公，交由消防局護送至三總澎湖分院作進一步治療。

澎湖海巡隊在本月執勤海上巡邏勤務時，這兩個星期來，先後執行望安、七美、將軍和虎井等離島6起的緊急後送任務。1060214

(中央社)