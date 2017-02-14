阿湯哥母親上週睡夢中逝世 享壽80歲
好萊塢巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise，阿湯哥）母親瑪麗李邵斯（Mary Lee South）今(14日)傳出在上週睡夢中病逝，享壽80歲，而家人上週末已在山達基教會聚會所替瑪麗李邵斯舉行追思會，阿湯哥與家中姊妹都低調出席，送母親最後一程。
據《People》雜誌報導，瑪麗李邵斯年輕時是特教老師，和擔任電子工程師的第一任丈夫結婚後生下阿湯哥，但兩人婚姻並不幸福，被經濟困頓與家暴折磨，讓瑪麗李邵斯在1974年便喊停跟首任丈夫離婚，阿湯哥2006年接受專訪，回憶生父曾用「暴徒」二字形容對方。
離婚4年後，瑪麗李邵斯帶著孩子改嫁給傑克邵斯（Jack South），然最終仍走向離婚結局。而阿湯哥跟母親感情深厚，幼年家裡窮困，阿湯哥送報打工減輕家裡負擔，也會為辛苦工作回到家的母親腳底按摩，阿湯哥曾表示，自已以前有閱讀障礙，當他對母親和繼父表達想當演員的夢想，是兩人不斷鼓勵，才讓他踏出第一步，如今成為國際巨星。
(中時電子報)
關鍵字：湯姆克魯斯
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