視線死角釀悲 老婦人搖元宵後命喪車輪
貨櫃車視線死角又釀禍！彰化縣伸港鄉74歲柯姓老婦人上周五傍晚近4時許，在彰新路7段十字路口牽著自行車正要步行過馬路，慘遭43歲林男駕駛的貨櫃車輾過倒地，當場死亡；駕駛聲稱當時綠燈正要起步直行，未看見前方有人，警方訊後依業務過失致死送辦。
10日傍晚4點25分，柯婦牽著自行車要過馬路，卻未注意到號誌變換，綠燈轉成黃燈即將跳換紅燈，剛好走到貨櫃車前方視線死角，林男的貨櫃車綠燈起步準備直行，直接撞上柯婦，右前輪輾壓其胸腹，當場倒地喪命。
警方指出，柯婦是伸港鄉定興社區志工，上週五參加社區慶元宵活動，在社區內與鄰里友人、志工一同搖元宵慶祝，活動結束後準備返家，沒想到過馬路時遭遇不幸意外。
林姓貨櫃車駕駛酒測值是0，他供稱，當時剛起步，但並未看到車前有人。警方表示，貨櫃車車體較高，視線死角多，駕駛未注意車前狀況，而柯姓婦人過馬路時也並未注意左右來車與燈號轉換。
家屬質疑事故路口燈號變換過快，才導致婦人來不及過馬路，且批評大型車輛有很多視線死角，駕駛應該透過輔助方式改善，不能等到出事才用視線死角來卸責；柯婦親友痛心表示，柯婦身體硬朗、健步如飛，前一分鐘大家才歡歡喜喜一起在社區裡當志工媽媽，搖元宵煮湯圓慶佳節，沒想到下一分鐘就命喪車輪、天人永隔，令人感嘆。
(中時)
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