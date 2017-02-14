翻覆遊覽車 每年檢查3次都無異狀

賞櫻團國道五號遊覽車翻車釀32死，翻覆遊覽車登記在桃園的友力通運公司，車籍設於新竹區監理所桃園監理站，桃園監理站和桃園勞動局今都前往查核和勞檢，但都撲空，將再持續查核。

桃園監理站表示，翻覆遊覽車1998年出廠，車齡至今近19年，超過10年老車依規定每年須驗車3次，就資料來看該台遊覽車近期檢查紀錄都合格，且都是一次檢驗就過關，無需複驗，最近一次是在士林監理站完成驗車，下次驗車日期在今年4月，監理站今也派員前往公司，就駕駛工時、車輛保養、保險等逐一瞭解、查核。

(中時)