遊覽車事故 法醫：死者衣服厚難判斷綁安全帶

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國道5號遊覽車事故33死，47歲駕駛康育薰已經罹難，士林地檢署預計下午1點半在台北第二殯儀館解剖遺體，採集胃部殘留物，釐清是否有藥物或酒精反應。

昨天晚上9點59分，康所駕駛的遊覽車行經國道5北上接國道3南向閘道，進入大彎道時，擦撞護欄後翻下邊坡，法醫昨天晚上相驗遺體，發現大部分死者都是頭部、胸部受到受創，衝擊力道之大，造成身上多處骨折，其中還有死者是被甩出車外。

法醫表示，由於晚間天氣寒冷，乘客穿著厚重的衣物，至於腰際是否有綁安全帶，無法從遺體上是否有勒痕辨識，有可能有綁安全帶但撞擊後整個人飛離座椅。

檢方表示，包括司機以及領隊共44名乘客，死亡33人，其中26具遺體已經發還家屬，5具待比對身份確認，1具待發還，康姓司機遺體下午解剖複驗。

(中時)