大陸體育總局人事大洗牌

我要評比

大陸國家體育總局2月14日在官網刊出了最新幹部調整資訊，進入東京奧運改革週期。

在諸多人事任免中，最引人關注的就是李全強擔任排球運動管理中心主任，前中國女排助理教練賴亞文擔任排球運動管理中心副主任；前籃管中心副主任胡加時任訓練局黨委書記、副局長；免去馮樹勇的田徑運動管理中心副主任職務。

任命人員名單如下：

李輝為辦公廳副主任；田志宏為人事司副司長；魏代順為對外聯絡司副司長；李玲蔚為對外聯絡司巡視員；張小寧為科教司司長；姜世才為冬季運動管理中心副主任；宏江為冬季運動管理中心副主任；趙健為游泳運動管理中心副主任；楊新利為手曲棒壘球運動管理中心副主任；李金生為籃球運動管理中心主任、黨委副書記；王玄為籃球運動管理中心副主任、黨委副書記；李全強為排球運動管理中心主任、黨委副書記；賴亞文為排球運動管理中心副主任；劉文斌為網球運動管理中心主任、黨委書記；王立偉為小球運動管理中心主任、黨委書記；賈冰為航空無線電模型運動管理中心主任、黨委副書記。

胡加時為訓練局黨委書記、副局長；歐康平為湛江潛水運動學校副校長；袁虹為體育科學研究所副所長；陳志宇為反興奮劑中心副主任、黨委副書記；丁濤為反興奮劑中心副主任。

劉大慶為北京體育大學黨委副書記、副校長；樊戰備為北京體育大學黨委常委、紀委書記；田野為體育文化發展中心主任、黨委副書記；王明晏為體育器材裝備中心副主任；薛萬河為體育基金管理中心副主任。

(旺報)