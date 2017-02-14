極品帥哥張震曬21年前舊照 神撞臉梁家輝！
15歲即拍攝第一部電影《牯嶺街少年殺人事件》的型男影星張震，包含前作，曾以《麻將》、《愛你愛我》等作品三度入圍柏林影展，也因演出《臥虎藏龍》、《2046》等名作而在海內外大開知名度，堪稱實力派男神，已經40歲的他再傳喜訊，由他主演的《Mr. Long》再度入圍柏林影展競賽片，讓張震得以「舊地重遊」，昨他在微博貼照懷舊，21年前的模樣，讓粉絲差點認不出來！
張震昨天因《Mr. Long》而飛往柏林，表示因為調時差的關係，因此一直斷斷續續憶起第一次到柏林影展時，發生了哪些有趣的事情，包含第一次見到王家衛導演及張叔平先生，「我印象深刻他們兩個併肩而站，在影院裡的通道上好像一堵牆，雙手抱胸看起來很跩」。
他提到當年跟柯宇綸住在東柏林的酒店，學的第一句德文是「Hab ich nicht」，直呼有空的話，此行想繞去蹓躂蹓躂，張震po文的同時，還附上21年前《麻將》演員群的團體照，只見張震站在最右邊，染了一頭金髮，戴著黑粗框眼鏡，還曬了身健康的小麥肌，形象跟現在大相逕庭，讓粉絲直呼認不出，還有人把他認作梁家輝，意外逗樂眾人。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。