極品帥哥張震曬21年前舊照 神撞臉梁家輝！

張震(右1)參加柏林影展，到達當地後憶起當年第一次來訪，放出21年前的舊照，形象判若兩人，還被錯認為梁家輝。(翻攝自張震微博)

15歲即拍攝第一部電影《牯嶺街少年殺人事件》的型男影星張震，包含前作，曾以《麻將》、《愛你愛我》等作品三度入圍柏林影展，也因演出《臥虎藏龍》、《2046》等名作而在海內外大開知名度，堪稱實力派男神，已經40歲的他再傳喜訊，由他主演的《Mr. Long》再度入圍柏林影展競賽片，讓張震得以「舊地重遊」，昨他在微博貼照懷舊，21年前的模樣，讓粉絲差點認不出來！

張震因主演的《Mr. Long》，4度入圍柏林影展競賽片。(中時資料照片)

張震昨天因《Mr. Long》而飛往柏林，表示因為調時差的關係，因此一直斷斷續續憶起第一次到柏林影展時，發生了哪些有趣的事情，包含第一次見到王家衛導演及張叔平先生，「我印象深刻他們兩個併肩而站，在影院裡的通道上好像一堵牆，雙手抱胸看起來很跩」。

他提到當年跟柯宇綸住在東柏林的酒店，學的第一句德文是「Hab ich nicht」，直呼有空的話，此行想繞去蹓躂蹓躂，張震po文的同時，還附上21年前《麻將》演員群的團體照，只見張震站在最右邊，染了一頭金髮，戴著黑粗框眼鏡，還曬了身健康的小麥肌，形象跟現在大相逕庭，讓粉絲直呼認不出，還有人把他認作梁家輝，意外逗樂眾人。

(中時電子報)